Coronavirus Rimini: 57 nuovi casi, 4 decessi e -2 terapie intensive

Attualità

Rimini

| 15:46 - 21 Aprile 2021

Bollettino contagi di mercoledì 21 aprile 2021.



A Rimini comunicati 57 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 7,5% dei contagi regionali, di cui 31 sintomatici e 26 asintomatici. Calano a 22 (-2) le persone ricoverate in terapia intensiva, quattro i decessi: un 70enne e tre donne di 82, 85 e 91 anni. Nei primi due giorni della settimana sono stati registrati 215 contagi, media di 72 contagi al giorno.



In regione 760 nuovi casi su un totale di 27.263 tamponi, 23 nuovi decessi, 3160 guarigioni. Calano i casi attivi: sono 58.533 (-2.423). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 287 (-4 rispetto a ieri), 2.116 quelli negli altri reparti Covid (-55).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA* 22.571 a Piacenza (+39 rispetto a ieri, di cui 15 sintomatici), 25.385 a Parma (+67, di cui 27 sintomatici), 43.509 a Reggio Emilia (+157, di cui 76 sintomatici), 61.552 a Modena (+83, di cui 38 sintomatici), 77.258 a Bologna (+89, di cui 60 sintomatici), 12.119 casi a Imola (+16, di cui 7 sintomatici), 22.179 a Ferrara (+63, di cui 19 sintomatici), 28.489 a Ravenna (+76, di cui 55 sintomatici), 15.445 a Forlì (+59, di cui 40 sintomatici), 18.076 a Cesena (+54, di cui 37 sintomatici) e 34.111 a Rimini (+57, di cui 31 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 7 casi, di cui 6 positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare e uno giudicato non Covid-19.