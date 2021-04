Santarcangelo: vandali al cantiere di via Saffi. Sporta denuncia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:08 - 21 Aprile 2021

Piazza Balacchi a Santarcangelo.



Inizieranno in autunno, a Santarcangelo, i lavori di restauro del sito archeologico di piazza Balacchi e della grotta rinvenuta al di sotto di via Saffi. L’iter amministrativo messo a punto dal settore Territorio prevede infatti l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo entro il mese di maggio e, a seguire, le fasi per la pubblicazione del bando di gara e l’affidamento dei lavori all’impresa che si aggiudicherà le opere da eseguire.



Espletate le procedure amministrative, il cantiere dovrebbe dunque aprirsi entro il prossimo autunno e comunque non oltre la fine dell’anno, per dare il via a uno dei recuperi di maggiore valore della Santarcangelo sotterranea. Grazie alle indagini archeologiche condotte fra il 2019 e il 2020 sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, infatti, è venuto alla luce l’intero potenziale archeologico e architettonico dell’area, con elementi che hanno offerto una nuova chiave di lettura in particolare della “grotta” di via Saffi, rinvenuta nel 1998. Da sempre considerata una “nevaia”, in realtà la grotta semicircolare faceva parte della struttura difensiva risalente al millequattrocento, quando il borgo venne ingrandito e circondato da mura completate nel 1447 da Sigismondo Pandolfo Malatesta.



I lavori di restauro e di valorizzazione dell’ipogeo di via Saffi non subiranno dunque rallentamenti in seguito alle alterazioni del cantiere ravvisate dai tecnici nel corso di alcuni sopralluoghi, in merito alle quali è stata informata la Soprintendenza e sporta denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine.