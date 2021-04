Volley B, la Titan Services sabato riceva la Consar Ravenna

Sport

| 14:52 - 21 Aprile 2021

Serie B girone E2. Sabato 24, al Pala Casadei di Serravalle, la Titan Services aspetta la Consar Ravenna per il recupero dell’ottava giornata di campionato. Arbitrerà una coppia tutta al femminile composta da Chiara Mochi (1° arbitro) e Giulia Natalini (2°). All’andata fu un bel 3 a 0 per i titani che sorpresero la giovane formazione avversaria grazie ad un gioco molto tecnico e veloce.

“Abbiamo un po’ la vita complicata dalle vaccinazioni, paradossalmente – spiega coach Stefano Mascetti. - Alcuni giocatori si stanno vaccinando in questo periodo e stiamo notando che hanno bisogno di riposo nei giorni seguenti. Perciò, potrei non avere Benvenuti e forse qualcun altro per la partita di sabato prossimo. Del resto, il campionato è stato anomalo fin

dall’inizio per cui… va bene così. Ravenna è una squadra giovane e forte e se la fai giocare, ti rulla. Noi dobbiamo sfruttare la nostra maggiore esperienza e rompere alcune delle loro sicurezze. Come dico sempre, dobbiamo mettere in campo la nostra pallavolo”.

Vincendo, la Titan Services potrebbe avere la possibilità di accedere a questi play-off un po’ anomali (si qualificano le prime quattro di un girone a sei). Ci state facendo un pensierino? “Non è una cosa della quale parliamo. Sarebbe bello disputare qualche partita in più ma non ci stressiamo per questo. Del resto, non era un obiettivo a inizio campionato ed è stato reso possibile solo dalla stagione così particolare che abbiamo vissuto”.

Classifica del girone E2. Querzoli Forlì 24 (8 partite giocate); Geetit Bologna 20 (9); Kerakoll Sassuolo 9 (7); Consar Ravenna 8 (9); Titan Services 6 (8); Sab Heli Rubicone 5 (7).

Prossimo turno. (Recupero 8^ giornata). Sabato 24 aprile ore 18.30 a Serravalle: Titan Services – Consar Ravenna.

Recupero 9^ giornata - Titan Services – Sab Heli Rubicone venerdì 30 aprile ore 20.30 a Serravalle.