Bivacca nell'ex hotel, rubando l'elettricità al centro medico: denunciato

Cronaca

Riccione

| 14:50 - 21 Aprile 2021

Il controllo operato nell'ex hotel Le Conchiglie.

All'alba di oggi (mercoledì 21 aprile) i Carabinieri di Riccione e la Polizia Municipale hanno effettuato una serie di controlli in zona Marano, nelle ex colonie e nell'ex hotel "Le conchiglie". In quest'ultima struttura è stato sorpreso un 52enne magrebino, che aveva trovato alloggio in una camera. I Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale hanno notato gli elettrodomestici nella stanza, alimentati grazie ad un allaccio abusivo al contatore del vicino centro medico. L'uomo è stato così denunciato: è indagato per le ipotesi di reato di furto aggravato e di invasione di terreni ed edifici.