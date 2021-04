Atmosfere contemplative: la pianista riminese Claudia Berti torna alla musica con nuovi brani

Attualità

| 14:39 - 21 Aprile 2021

Claudia Berti.

La pianista riminese Claudia Berti torna in musica con un viaggio tra temi popolari nordici e remoti echi barocchi fusi con sonorità rarefatte e minimaliste. “Light and Shade – Contemporary piano compositions”, quindici brani che permettono a chi ascolta di tuffarsi in atmosfere contemplative, panorami immensi, paesaggi notturni metropolitani.



Diplomata in pianoforte e laureata in clavicembalo con il massimo dei voti, Claudia ha svolto una ricca e variegata attività concertistica.Ha collaborato inoltre, come organista della Cattedrale di Rimini, con la Cappella Musicale Malatestiana, con la quale ha eseguito anche il basso continuo all’organo nella Messa in do maggiore di F. Schubert e nel Requiem e nella Messa dell’incoronazione di W. A. Mozart.

Il suo clavicembalo, ad opera di Roberto Livi, è stato realizzato su un originale fiammingo Albert Delin del 1759.



Fra gli autori contemporanei selezionati, noti anche per colonne sonore di film e serie televisive (vedi Max Richter ne "L’amica geniale") ci sono il tedesco Nils Frahm, gli islandesi Jóhann Jóhannsson e Ólafur Arnalds, lo statunitense Dustin O’Halloran, il francese Julian Marchal e l'italiano Andrea Felli.



“Light and Shade – Contemporary piano compositions” è disponibile su tutte le piattaforme digitali