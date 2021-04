Elezioni, il Pd ufficializza il sostegno al progetto "Nova é"

Attualità

Novafeltria

| 13:36 - 21 Aprile 2021

Il Pd di Novafeltria ufficializza in una nota il suo appoggio al progetto "Nova è", che già si era definito l'alternativa alla lista di centrodestra che attualmente detiene la maggioranza. "La coalizione che attualmente governa il Comune, Percorso Comune, nata come lista civica, si è trasformata nel corso dei cinque anni in una lista dal chiaro predominio leghista", si legge nella nota del Pd, che evidenzia: "anche a livello locale deve essere il partito della prossimità: il territorio sarà il nostro campo da gioco e su questo sfideremo la Lega ed il suo sindaco Zanchini". L'obiettivo è migliorare Novafeltria, un obiettivo da perseguire con un progetto "innovativo di partecipazione" che vedrà insieme il Pd e "le forze di sinistra ed ambientaliste". Il pd invita i cittadini a collaborare al progetto "Nova é", per un futuro "rispettoso del principio dell’inclusione, supportato dagli strumenti della modernità, improntato sui criteri della transizione ecologica, ispirato alla valorizzazione del sapere e del saper fare ed alla centralità del lavoro". "Dopo aver definito il programma, in assemblea saranno stabiliti i nomi dei candidati chiamati a dare concretezza al nostro progetto", chiosa la nota.