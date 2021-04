Effettuati sgomberi di carovane di nomadi in diverse vie di Rimini

Cronaca

Rimini

| 12:53 - 21 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Ieri pomeriggio (martedì 20 aprile) la Polizia Municipale di Rimini e i Carabinieri sono intervenuti, a seguito di segnalazione dei cittadini, in via Carmen e nell'area di sosta dell'Rds Stadium, dove si erano installate delle carovane di nomadi. Un intervento che ha seguito quello delle 24 ore precedenti, avvenuto per lo stesso motivo, nelle vie Marconi, Macanno e Coriano e nuovamente in via Marconi, nell'ex area mercato, dove si svolgono i lavori del Piano di Salvaguardia della Balneazione. I proprietari delle carovane sono stati costretti a sgomberare le aree.