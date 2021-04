Assembramento nell'area esterna del bar a Marebello, scattano le sanzioni

Cronaca

Rimini

| 12:42 - 21 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Ieri pomeriggio (martedì 20 aprile) la Polizia Municipale di Rimini è intervenuta in un bar di Marebello, dove era stato segnalato un assembramento di persone, una delle quali è stata poi sanzionata per ubriachezza molesta e denunciata, per rifiuto di fornire le proprie generalità. Gli agenti hanno trovato cinque persone nell'area esterna privata del bar, più altre due che si sono subito allontanate, bottiglia di birra in mano. La titolare del bar è stata sanzionata, come previsto dalla normativa anti Covid, con 400 euro e chiusura di 5 giorni, e denunciata per l'ipotesi di reato ex art.691 del codice penale, per aver somministrato bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.