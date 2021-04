Rimini Fiera, riconoscimento internazionale per gli alti standard di igiene

Attualità

Rimini

| 12:34 - 21 Aprile 2021

Quartiere fieristico di Rimini.

L'operatore fieristico Italian Exhibition Group (Ieg) ha completato con successo il programma di accreditamento ""Gbac Star", un protocollo che certifica le pratiche e le procedure rispondenti agli standard internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi infettivi per ambienti di lavoro e personale. Si tratta di un programma promosso dal Global Biorisk Advisory Council, che finora ha concesso il sigillo ad importanti realtà mondial come l'aeroporto di Pittsburgh, la Red Bull Arena di Harrison nel New Jersey, il Kyoto International Conference Center. Ieg è così il primo operatore fieristico e congressuale in Italia accreditato al protocollo globale di sanificazione degli ambienti per le sedi di Rimini e Vicenza. "Il percorso di accreditamento Gbac Star è iniziato sulla scia delle grandi manovre inaugurate lo scorso anno con il protocollo #Safebusiness by IEG" - sottolinea l'Aad di Italian Exhibition Group, Corrado Peraboni - Una missione che si è mossa verso una direzione precisa: assicurare a tutti i nostri pubblici livelli decisivi di prevenzione sanitaria lungo tutto il ciclo della visita. Un impegno ben visibile a coloro che tra l'estate e l'autunno del 2020 hanno partecipato agli appuntamenti fieristici e congressuali di Rimini e Vicenza. Le misure e le procedure messe in pratica garantiscono esperienze altamente sicure sul lato sanitario."