Roller Riccione protagonista del Campionato Regionale Emilia Romagna di Freestyle

| 12:19 - 21 Aprile 2021

Atleta del Roller Riccione in azione.

Nello scorso fine settimana si è svolto a Riccione il Campionato Regionale Emilia Romagna di Freestyle, organizzato dal Roller Riccione, sezione della Asd Pattinaggio Artistico Riccione affiliata alla Polisportiva Comunale Riccione. Il Roller Riccione, ormai un vero e proprio punto di riferimento per le attività sui roller, ha organizzato la competizione nel rispetto delle normative anti Covid e quindi senza pubblico, trasmettendo in diretta Facebook tutte le gare.

Il Campionato Regionale è stato il primo appuntamento di primavera ed ha aperto la stagione delle gare nelle diverse discipline del Freestyle. Una due giorni molto intensa, con sfide in roller cross, speed slalom, classic singolo e di coppia, battle, slide e free-jump. Alcuni atleti hanno disputato fino a 5 gare, vivendo a pieno un momento importante di confronto in un’epoca in cui le occasioni di incontro con atleti di altre squadre sono molto più rare rispetto al passato, essendo le attività ristrette solamente agli eventi ufficiali federali.

Brillanti e numerosi, gli atleti del Roller Riccione hanno conquistato diversi podi (11 ori, 9 argenti e 5 bronzi) più ottimi posizionamenti. La squadra è in grande crescita sia per numero di atleti, sia per numero di discipline disputate. In questa occasione il debutto dei Master della squadra, da sempre frequentata anche da adulti amanti delle ruote in linea, con Valentina Bigiarini e Alberto Petronio scesi in campo sia per lo speed slalom che per il classic style di coppia.

Parte ora la corsa verso gli Italian Roller Games, i Campionati Italiani di tutti gli sport rotellistici, che gli atleti del Roller Riccione avranno l’onore di disputare sul territorio dall’8 al 13 giugno.