"Giro di Romagna" partenza da Bellaria il 23 aprile: come cambia la viabilità

Bellaria Igea Marina

| 11:52 - 21 Aprile 2021

Tutto pronto a Bellaria Igea Marina in vista del “Giro di Romagna per Dante Alighieri”, corsa ciclistica organizzata da Extragiro che vedrà la Città di Panzini quale punto di partenza della seconda tappa della manifestazione: appuntamento fissato per venerdì 23 aprile, quando gli atleti saranno chiamati a percorrere circa 140 chilometri nell’entroterra fino a Santa Sofia.



In occasione della corsa sportiva, che richiamerà un considerevole numero di partecipanti ed un convoglio al seguito composto da un centinaio tra automezzi e motocicli, saranno in vigore a Bellaria Igea Marina una serie di provvedimenti per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e la tutela della sicurezza stradale.



Il programma della seconda tappa prevede alle 13.00 il raduno dei corridori (giovani under 23) in piazzale Capitaneria di Porto; di qui, prima di raggiungere il “chilometro zero” e cominciare la competizione vera e propria in via San Giuseppe, i ciclisti sfileranno lungo le vie di Bellaria Igea Marina percorrendo quasi quattro chilometri e toccando viale Pinzon, via Alfieri, via del Trabaccolo, via Panzini, via Torre, viale Paolo Guidi, via Pascoli, via Ravenna, via Giovanni XXIII.

Tra i principali provvedimenti adottati per la giornata di venerdì 23 aprile, vi è pertanto la sospensione temporanea della circolazione, nell’imminenza e durante il transito dei corridori, in tutte le strade del percorso. Alcuni tratti saranno preclusi al traffico nell’intera fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 14.00: in particolare viale Pinzon (tra via Properzio e via dei Saraceni), via Carducci (tra viale Pinzon e via Alfieri), via dei Saraceni, (tra via Ferrarin e Viale Pinzon. Prevista inoltre l’istituzione del divieto di sosta lungo le carreggiate che dovranno accogliere il transito dei corridori; tutte misure dettagliate nell’ordinanza pubblicata sul sito internet istituzionale.



Il Giro di Romagna per Dante Alighieri prevede quattro tappe, dal 22 al 25 aprile, lungo le strade della Romagna. Una manifestazione che unisce sport, incontro e identità dei territori, a cui l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina ha aderito convintamente in collaborazione con Fondazione Verdeblu. Nei giorni scorsi il Vice Sindaco Bruno Galli ha salutato l’ormai prossimo arrivo di atleti e organizzatori, dando loro il benvenuto e lanciando un messaggio di ottimismo: “Che questo momento di divertimento, benessere e condivisione all’aria aperta possa essere un passo significativo verso l’uscita dalle restrizioni della pandemia ed il ritorno alla normalità, una vetrina positiva anche in vista di quella stagione turistica a cui Bellaria Igea Marina guarda con fiducia.”