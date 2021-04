Tennis, "Città di Bellaria": si qualifica per il tabellone Jessica Barbieri In 171 al via nel trofeo nazionale del CT Venustas (4000 euro di montepremi)

Sport Bellaria Igea Marina | 11:37 - 21 Aprile 2021 I numeri premiano il trofeo "Città di Bellaria" (4000 euro di montepremi) scattato sabato sui campi del Circolo Tennis Venustas. Con le adesioni in extremis siamo arrivati alla bellezza di 171 iscritte. Intanto si stanno giocando i match del tabellone di 4°. Tra le prime a qualificarsi per il tabellone di 3° la giocatrice di casa Jessica Barbieri, in grande evidenza sui campi del suo Club. 2° turno: Beatrice Proli (4.4)-Maria Cappellini (4.3) 6-0, 6-0. Terzo turno: Elena Tarini (4.4)-Nadia Gasponi (4.3) 4-6, 6-1, 11-9. Giulia Sangiorgi (4.2)-Elisabetta Dallari (4.4) 4-6, 6-1, 10-2, Mirna Macchini (4.5)-Andrea Lorena Benassi (4.2) 6-3, 6-1. Turno di qualificazione: Viola Ceccaroni (4.1, n.1)-Valentina Martelli (Nc) 6-4, 6-1, Susanna Franchini (4.1, n.3)-Greta Rossi (Nc) 6-3, 6-4, Jessica Barbieri (4.1, n.4)-Aurora Rinaldi (4.4) 7-5, 6-0, Monica Sincini (4.1, n.5)-Cristina Carattoni (4.3) 6-0, 6-1.