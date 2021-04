Volley A2 femminile, Omag-Green Warriors: è scontro playoff

Sport

San Giovanni in Marignano

| 11:30 - 21 Aprile 2021

Questa sera, 21 aprile, alle ore 18.00 andrà in scena al PalaMarignano la partita tra Omag Consolini Volley e Green Warriors Sassuolo valevole per il recupero del quinto turno di andata del Pool Promozione. Si tratta della seconda partita di fila in casa per le ragazze di coach Saja, che dopo la grande prova di domenica scorsa contro Mondovì – sconfitta per 3 a 2 dopo essere state addirittura avanti 2 a 1 – si confronteranno con una diretta concorrente nella scalata per accedere ai play-off.

Le biancoazzurre continuano ad accumulare punti preziosi dimostrandosi una vera e propria spina nel fianco delle squadre sulla carta più attrezzate, mostrando una tenacia e una determinazione che in altre circostanze avrebbero infuocato il palazzetto marignanese e il tifo dei Nipoti.

La forza di una squadra si vede dal collettivo, e l’unione delle romagnole mostrata attraverso grandi difese e coperture in fase di attacco è il segno distintivo di una formazione che gioca una pallavolo di sacrificio con la voglia di vincere le partite insieme.

La Green Warriors Sassuolo si presenta a San Giovanni in Marignano dopo una sconfitta per 3 a 0 contro Macerata e con la voglia di dimostrare il suo valore, complice anche la giovane età della formazione emiliana.

Mancano ancora poche partite per giungere alla conclusione di questo strano campionato, e oggi si avranno delle risposte concrete sul futuro delle due formazioni.