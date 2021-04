Brutale aggressione a Riccione, picchia un turista e gli ruba gli occhiali da sole

Cronaca

Riccione

| 11:23 - 21 Aprile 2021

I fatti sono accaduti in via Catullo.

Aveva picchiato un turista ad un incrocio rubandogli gli occhiali da sole, arrestato dai Carabinieri di Riccione. I militari, all'alba di mercoledì, hanno arrestato un 19enne pesarese, pregiudicato, responsabile di una brutale aggresione risalente al 20 febbraio.

I fatti sono accaduti in via Catullo a Riccione. Un turista si trovava in auto con la sua fidanzata fermo vicino ad un attraversamento pedonale. Era stato accerchiato da un gruppo di giovani di origine nordafricana. Uno di questi, il 19enne, gli aveva tirato un pugno al volto, spaccandogli un sopracciglio e allontanandosi subito dopo. Il turista, ancora intontito dall'aggressione, si era reso conto di essere stato derubato degli occhiali da sole. I Carabinieri hanno rintracciato ed identificato l'aggressore. Il turista era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso: prognosi di 10 giorni.

Il 19enne si trova ora ai domiciliari per rapina aggravata in attesa dell'interrogatorio di garanzia.