Cronaca

Rimini

| 07:53 - 21 Aprile 2021

L'auto cappottata, foto di un nostro lettore.

Incidente stradale intorno alle 7.30 di questa mattina, mercoledì 21 aprile, in via Circonvallazione Nuova - Ss 16 Adriatica via della Fiera a Rimini. Un'auto si è ribaltata per cause ancora al vaglio. Per i rilievi e i soccorsi sul posto si trovano personale del 118 con due ambulanze, automedica e Vigili del Fuoco. Il traffico è, al momento, pesantemente rallentato in entrambe le direzioni.

Seguiranno aggiornamenti.