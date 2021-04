Calcio D, la Marignanese Cattolica esonera mister Vullo

Sport

Cattolica

| 19:10 - 20 Aprile 2021

Il ds Rino D'Agnelli e il tecnico Matteo Maria Vullo.

La Marignanese Cattolica comunica di aver sollevato in data odierna l’allenatore Matteo Maria Vullo dal ruolo di responsabile tecnico della prima squadra. Fatale al tecnico la sconfitta in casa contro il real Forte Querceta per 2-3 causata a dire il vero da alcuni infortuni della difesa.

Il club augura a mister Vullo buona fortuna nel proseguimento della sua carriera professionale. La squadra tornerà in campo il 9 maggio a Mezzolara. Nel comunicato non si parla di sostituto. Potrebbe essere Icio Galli, il vice, a prendere la guida della squadra ora al quint'ultimo posto con 27 punti.