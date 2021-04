Vaccini Covid, San Marino: "noi primo paese occidentale a poter tornare alla vita normale"

Attualità

| 17:50 - 20 Aprile 2021

Roberto Ciavatta.

Novemila cittadini sammarinesi non hanno ancora prenotato la prima dose di vaccino anti Covid. In una lettera aperta alla cittadinanza, il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta chiede "un ultimo ma essenziale sforzo per completare l'immunizzazione". Tutto ciò in un momento in cui "la curva dei nuovi contagi si è notevolmente ridotta", "la pressione sui reparti di terapia intensiva e isolamento dell’Ospedale di Stato sta progressivamente diminuendo" e sono state riprogrammate alcune riaperture "per un lento ma quanto mai sperato ritorno alla normalità". Risultati possibili solo grazie all'adesione alla campagna vaccinale, definita "massiccia"; per questo l'appello ai 9000 cittadini è prenotarsi, affinché possa essere ultimato il primo giro di campagna vaccinale entro l'inizio di maggio. Ciavatta con orgoglio sottolinea che "La Repubblica di San Marino si avvia a essere tra i primi paesi dell’area occidentale del mondo a tornare progressivamente alla riapertura di tutte le attività e a condurre una vita quanto più possibile normale". Il segretario di Stato evidenzia infine che "la massima copertura vaccinale si ottiene tre settimane dopo la seconda somministrazione". Per questo, "chi dovesse iniziare la vaccinazione a fine maggio otterrebbe la copertura non prima del mese di luglio" e questo potrebbe precludere una mobilità extra San Marino.