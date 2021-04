Attualità

Repubblica San Marino

| 17:14 - 20 Aprile 2021

Controlli al confine tra Italia e San Marino (foto di repertorio).

Sono state 9 le persone sanzionate nel territorio della Repubblica di San Marino, dalla Gendarmeria, per mancato o incorretto uso della mascherina o per spostamenti non giustificati. Lo comunica la gendarmeria sammarinese, tracciando il bilancio delle attività svolte nel periodo dal 9 al 16 aprile. I posti di controllo sono stati 501, 177 invece le attività economiche controllate.