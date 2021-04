Calcio, l'ex presidente CRER Paolo Braiati fa ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

Sport

Il Comitato Regionale dell'Emilia Romagna informa che l'ex Presidente Paolo Braiati ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI avverso avverso le decisioni con cui sia il Tribunale Federale Nazionale in primo grado, sia la Corte Sportiva di Appello Nazionale in secondo grado, avevano rigettato il precedente ricorso in merito alla regolarità della Assemblea Ordinaria Elettiva, svoltasi lo scorso 10 gennaio in modalità "da remoto".

Anche questa volta il CRER si costituirà, avendo come preminente interesse quello di tutelare la volontà delle Società, espressesi in modo netto in sede elettorale, quando accordarono ben 298 preferenze all'Avvocato Simone Alberici contro le sole 167 del signor Paolo Braiati.

Il Comitato Regionale ringrazia l'Avvocato Iacopo Annese che, anche in questo grado di giudizio, tutelerà gratuitamente il CRER e le Società, non gravando così sul bilancio in un momento difficile come quello caratterizzato ancora oggi dalla pandemia da Covid-19.