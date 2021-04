La nuova disciplina edilizia del comune di Rimini: incontro online

Attualità

Rimini

| 15:23 - 20 Aprile 2021

Comune di Rimini.



"Come cambiano le città: la nuova disciplina edilizia e urbanistica" è il titolo dell'incontro di approfondimento che il Comune di Rimini e la Regione Emilia Romagna dedicano alle tante novità nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica. Un appuntamento on line, che sarà trasmesso sui canali social del Comune di Rimini domani mercoledì 21 aprile alle 18, per fare un focus in particolare sulle innovazioni nel settore frutto dell'entrata in vigore della nuova legge regionale e dall'approvazione poche settimane fa del nuovo regolamento edilizio del Comune di Rimini, operativo dal 14 aprile scorso. Innovazioni che si intrecciano e si integrano con le nuove norme introdotte a livello nazionale, a partire dal superbonus del 110%.



L'incontro vede la partecipazione dell'assessore regionale alla programmazione territoriale della Regione Emilia Romagna Barbara Lori, gli assessori alla gestione del territorio e ai lavori pubblici del Comune di Rimini Roberta Frisoni e Jamil Sadegholvaad, con l'approfondimento tecnico curato dal dirigente regionale del settore Giovanni Santangelo e il dirigente comunale Carlo Piacquadio.





L'incontro sarà trasmesso sul canale Youtube del Comune di Rimini e sulla pagina Facebook domani mercoledì 21 aprile a partire dalle 18.