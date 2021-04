Misano: laboratori gratuiti di giocosport per bambini, aperte iscrizioni

Sport

Misano Adriatico

| 14:45 - 20 Aprile 2021

Il Comune di Misano Adriatico partecipa a Femminile#Plurale, il progetto ideato dall'Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini e realizzato con il sostegno della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con l'Associazione Sportiva U.I.S.P. Comitato territoriale di Rimini, che prevede lo svolgimento di laboratori di attività motoria rivolti a bambine e bambini del territorio, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Le attività di giocosport si svolgeranno all'aperto nel territorio comunale, nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid, e consentiranno, dopo il lungo periodo di reclusione forzata, di socializzare mettendo in campo l'arte del giocare insieme, senza pregiudizi di genere, coinvolgendo maschi e femmine.

L'obiettivo di Uisp Rimini è infatti quello di far giocare tutti, soprattutto in un momento così delicato e complesso, cercando di far capire ai bambini che lo sport è inclusivo. L'ultima lezione sarà svolta insieme alle operatrici dei Centri Antiviolenza locali 'Chiama Chiama', che coordineranno un momento di confronto educativo con i bimbi.

Sarà possibile iscriversi fino al 3 maggio, o comunque fino al completamento dei posti disponibili.

Calendario e luogo delle attività di giocosport verranno comunicati ai partecipanti alla chiusura delle iscrizioni.

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a claudia.petrosillo@uisprimini.it - tel. 0541 77291.