Coronavirus San Marino: 8 nuovi casi, lieve calo dei ricoveri

| 14:14 - 20 Aprile 2021

Foto Simone Fiorani.

Lieve calo dei ricoveri a San Marino: rimangono 5 i pazienti in terapia intensiva, scendono a 14 (-1) quelli assistiti nel reparto Covid. Nelle ultime 24 ore 163 tamponi hanno fatto emergere 8 positività. Crescono così a 197 (+1) i casi attivi, a fronte di 7 guarigioni. Il 90,4% dei casi attivi è in isolamento domiciliare, il 9,6% ricoverato in ospedale.



Sul fronte vaccinazioni, il totale è di 22.305: 13.852 persone vaccinate con la prima dose e 8.453 con anche la seconda dose. Il 19 aprile sono state vaccinate 905 persone con la prima dose e 9 con la seconda dose. L'iss invita la popolazione sammarinese a prenotare la propria vaccinazione, per riuscire a concentrare la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid, nelle persone che ne hanno la possibilità, entro la fine del mese di aprile.