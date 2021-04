Rimini tra le prime 20 province per occupati nel sistema produttivo culturale e creativo

Attualità

| 14:02 - 20 Aprile 2021

Ingresso Teatro degli Atti.



Rimini è tra le prime venti province italiane per l’incidenza nell’economia locale del numero di occupati del Sistema Produttivo Culturale e Creativo. Il dato emerge dal decimo120

rapporto “Io sono cultura, progetto di ricerca annuale che analizza la filiera culturale e creativa e l'industria manifatturiera influenzata dalla cultura, promosso da Fondazione Symbola.



Secondo il rapporto, che fa riferimento al 2019 e quindi prima della pandemia, Rimini è tra le venti province dove più alta è l’incidenza percentuale dell’occupazione in campo culturale e creativo (6%), che coniuga cioè cultura, bellezza e manifattura. Una ‘classifica’ guidata da Milano (10%) e che vede Rimini insieme a realtà consolidate come Venezia, Firenze, Bologna, Torino e altri capoluoghi più piccoli ma dalla spiccata vocazione manifatturiera (le cosiddette industrie creative driven), tutte quelle realtà che sviluppano servizi e prodotti per la cultura.



L'assessore alla cultura del comune di Rimini evidenzia, in vista del 26 aprile, parla di ripartenza "graduale, limitata alla luce di un'emergenza pandemica ancora lontana dall'essere superata" e che "Rimettere in circolo la cultura e lo spettacolo significa anche produrre economia". Nel contempo "dati, statistiche e rilevazioni, consentono di fare una fotografia nitida di quanto incide il comparto culturale sull’economia locale e sostengono indirettamente la stessa candidatura di Rimini Capitale della Cultura 2024". A Rimini, infatti "ci sono gli spazi, i monumenti, le opere, i paesaggi ma anche le competenze e la creatività per tagliare quel traguardo".