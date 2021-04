Le attività provano a ripartire: contributi per organizzare eventi e manifestazioni

Attualità

Rimini

| 13:45 - 20 Aprile 2021

Il centro di Rimini.



Sono stati pubblicati in questi giorn i 2 bandi previsti dal Comune di Rimini per l'assegnazione di contributi economici a favore di iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno del commercio e delle attività economiche 2021. "Un sostegno finalizzato a vivacizzare il commercio, affinché - dopo la pausa causata dall’emergenza Covid, che ha stravolto il tradizionale calendario degli eventi - possano riprendere normalmente tutte le attività e dare il loro contributo nella ripresa economica", spiega l'amministrazione comunale, evidenziando l'obiettivo "di favorire opportunità per uno dei comparti più colpito dalla crisi, non appena la situazione dei contagi dovesse consentire di nuovo di organizzare iniziative e manifestazioni".



Le misure a sostegno all’economia locale, promosse con frequenza annuale dal Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini, vengono proposte a beneficio delle iniziative organizzate per il 2021 e sono divise in 2 bandi separati: quello che finanzierà gli eventi previsti nel periodo della primavera- estate e quello che riguarderà invece le manifestazioni che si organizzeranno tra l’autunno e l’inverno.



Due bandi, per i quali si è impegnata una soma di 40.000 €, con medesimi requisiti e finalità, ma con scadenza differenti. Per il primo infatti si potranno presentare le domande entro il 15 giugno, mentre il secondo ha una scadenza prevista il 15 ottobre. Con questa divisione infatti gli organizzatori degli eventi estivi potranno entrare in possesso delle somme prima di quanto sarebbe invece successo con un’unica misura. Per entrambi i bandi sono ammessi: eventi, mostre, spettacoli o intrattenimenti di animazione di una o più aree della Città; le iniziative di valorizzazione delle attività commerciali del Centro Storico, dei Borghi e della Marina, nonché di aree cittadine interessate da significativi interventi di riqualificazione; le campagne pubblicitarie e di comunicazione destinate a promuovere lo svolgimento di significativi eventi e l'immagine della città in genere, oppure a contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale o le patologie connesse al gioco d’azzardo; le iniziative di valorizzazione e promozione della produzione e consumo di prodotti tipici enogastronomici ed alimentari locali e, più in generale, rivolte a migliorare e qualificare l'intero comparto alimentare e la ristorazione locale; i progetti di aggregazione economica per iniziative o attività che favoriscono lo sviluppo del centro commerciale naturale formato dalla rete di esercenti insediati nel Comune di Rimini.



Tutte le informazioni e i bandi sono disponibili nella pagina del sito istituzionale ai seguenti link: https://bit.ly/32y5pFj - https://bit.ly/3n181VH



La richiesta di contributo deve essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo sportello.unico@pec.comune.rimini.it, indicando nell’oggetto del messaggio la frase “Richiesta contributi per iniziative, manifestazioni ed eventi 2021”.