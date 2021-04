Amici del Rimini Calcio, l'associazione indice l'assemblea

Sport

Rimini

| 13:35 - 20 Aprile 2021

Stadio di Romeo Neri.

L'associazione Amici del Rimini Calcio ha indetto in prima convocazione per martedì prossimo (27 aprile) alle 7; seconda convocazione alle 18. L'ordine del giorno prevede l'approvazione del bilancio 2020, varie ed eventuali. Tutti gli associati sono invitati a partecipare per la votazione personalmente o per delega. Le deleghe di voto potranno essere trasmesse via mail all’indirizzo info@amicidelriminicalcio.it. E' richiesta massima puntualità per la seconda convocazione di martedì 27 aprile. Preso atto delle disposizioni governative, l’assemblea si svolgerà in modalità telematica; il link d’invito verrà comunicato ai soci in regola con il versamento della quota annuale.