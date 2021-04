Rimini, in estate un evento per celebrare il liscio con Mirko Casadei

Attualità

Rimini

| 12:39 - 20 Aprile 2021

L'amministrazione comunale di Rimini a confronto con Mirko Casadei.



Oggi (martedì 20 aprile) l'assessore alla Cultura Giampiero Piscaglia e l'assessore alle Attività economiche Jamil Sadegholvaad hanno incontrato il musicista e produttore Mirko Casadei per discutere di una proposta di evento, da svolgersi a Rimini entro la fine dell'estate 2021.



La manifestazione, 'Balamondo', avrà al centro la storia, la magia e l'evoluzione del liscio, in dialogo con la musica di tutto il mondo, vero e proprio linguaggio universale che unisce persone e popoli.



L'amministrazione comunale di Rimini è fortemente interessata all'organizzazione dell'evento, che sarà idealmente dedicato all'eredità artistica di Raoul Casadei. Nelle prossime settimane sono programmati altri incontri per definire nei dettagli l'evento.