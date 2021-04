Calcio D, il Rimini a Correggio. Mastronicola: 'La bella prova ci deve dare forza'

Sport

Rimini

| 12:55 - 20 Aprile 2021

Alessandro Mastronicola (foto Venturini).

Dopo la beffa di Fiorenzuola con la sconfitta maturata al 95' (3-2), il Rimini (39 punti) ritorna in campo mercoledì sul campo della Correggese (31), che ha cinque partite in meno contro le tre dei biancorossi. Ancora non ci sarà Valeriani, infortunato, mentre è disponibile Gomis e Arlotti è recuperato. “Gomis sta bene, lo vedo molto molto carico e motivato. Si è allenato bene, è un ragazzo molto intelligente sulla gestione del fisico. Devo parlare con lui” dice Mastronicola.

Dopo tre giorni si torna in campo. “E' chiaro che giocare ogni tre giorni sciupi energie fisiche e mentali, ma la bella prova di Fiorenzuola se da un lato crea rammarico per il modo in cui è maturata, dall'altro ci dà consapevolezza sulla nostra forza e mentalmente conferisce energie positive. Da Fiorenzuola siamo venuti via con tante cose positive” osserva il tecnico biancorosso.

L'avvento del nuovo direttore sportivo Andrea Maniero vi ha dato ancora più stimoli?

“Probabilmente qualcosa ci ha dato, non lo nascondo. In generale, la prestazione è stata frutto di un lavoro fisico e mentale che i ragazzi stanno facendo da tempo: la consapevolezza di credere nelle loro potenzialità. Con l’avvento di una figura importante quel qualcosa in più qualcuno di noi la sta tirando fuori. Ma i segnali di crescita c'erano già prima”.

L'aspetto negativo sono i tre gol subiti, in particolare l'ultimo...

“Sono state commesse delle piccole o grandi ingenuità da parte di tutti: ne abbiamo parlato già ieri e abbiamo condiviso questo pensiero. Abbiamo lasciato troppo spazio agli avversari, ci è mancata in particolare sull'ultima azione la necessaria lucidità e ha avuto anche parte il timore di perdere la partita”.

Tornando a Fiorenzuola, come esterni ha schierato due attaccanti. Perché?

“L’ho fatto perché il Fiorenzuola fa del possesso palla e della costruzione del gioco la sua arma vincente e io non volevo subire il loro gioco e tenerli il più possibile lontano dalla nostra porta era l'obiettivo. Abbiamo cercato di aggredirli alti il più possibile e così di limitarli. Abbiamo giocato contro una squadra organizzatissima ed è venuta fuori una bellissima partita e pure le nostre qualità”.

Ci sarà un po’ di turnover?

“Probabilmente sì, ma voglio ragionarci bene. Non voglio fare il turnover solo per dare respiro o il cambio a prescindere”.

Oltre a Correggese-Rimini si giocano, Progresso-Mezzolara e Real Querceta-Bagnolese.



IL MATCH WINNER DI FIORENZUOLA Tornando infne a Fiorenzuola, il match winner è stato Davide Arrondini, classe 1999. C’è da segnalare che è di Pesaro e per quattro stagioni ha militato nel settore giovanile del Santarcangelo (Allievi e Under 17) per poi approdare al Classe in serie D (5 gol) e poi al Fiorenzuola (6 reti la stagione scorsa e 11 gol in quella attuale). E' la conferma – come già si è qui sottolineato parlando di Francesco Manuzzi, il bomber della Sammaurese – che il nostro territorio esprime dei giovani calciatori che meriterebbero almeno una chance o quanto meno una valutazione. Servono organizzazione, attività di scout, competenze: nel recente passato il Rimini è stato lacunoso sotto questo profilo. Il compito del ds Andrea Maniero e del responsabile dell’area tecnica Giorgio Bresciani sarà anche migliorare questo importnate aspetto del club.

ste.fe.