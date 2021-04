Baseball, San Marino: ecco l'esterno Jiandido Tromp

Sport

Repubblica San Marino

20 Aprile 2021

Il San Marino Baseball è lieto di comunicare l’ingaggio, per la stagione 2021, di Jiandido Tromp, esterno da Aruba con una carriera di ottimo livello nell’organizzazione dei Phillies tra tanto doppio A e anche triplo A.

Tromp, classe 1993, ha come esperienze più recenti Lehigh Valley in triplo nel 2018, Reading in doppio nello stesso anno, Lega invernale venezuelana coi Tiburones de La Guaira nel 2019/2020 e Independent League con gli Ottawa Champions.

Jiandido Tromp, benvenuto a San Marino. Sei mai stato qui o in Italia?

“No, non ancora, sarà per me la prima volta. Non vedo l’ora di giocare il campionato e di conoscere meglio la cultura del Paese che mi ospiterà”

Cosa ti aspetti da questa stagione?

“Di vincere molte partite, arrivare alla fase finale e cercare di vincere tutto”

Qual è il tuo obiettivo personale?

“Cercare di avere un’ottima stagione in ogni aspetto del gioco e arrivare al titolo assieme alla squadra”

Puoi presentarti al pubblico nostrano?

“Beh, vengo da Aruba, Palm Beach. Ho giocato per sette anni nelle minors per i Philadelphia Phillies e uno per Ottawa nella Can-Am League. Posso giocare esterno in tutte e tre le posizioni e spero di poter aiutare la squadra un po’ in tutto in campo. Mi considero un ‘five tool player’”

Vuoi dire qualcosa ai tuoi nuovi tifosi?

“So che c’è attesa per un nuovo titolo ma io credo che questo possa essere l’anno giusto. Non vedo l’ora di essere a San Marino, di prendere contatto con la nuova realtà e di giocare. State in salute!”