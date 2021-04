Colta da malore, morta Monica Bandini regina del ciclismo femminile

Attualità

Forlì

07:03 - 20 Aprile 2021

Monica Bandini.

Lutto nel mondo dello sport. E' scomparsa improvvisamente a 56 anni Monica Bandini, campionessa di ciclismo. La donna lunedì pomeriggio, ha avuto un malore fatale mentre stava lavorando nell'azienda di famiglia.



Monica Bandini nel corso della sua carriera ha partecipato a tantissime competizioni sportive. Le sue vittorie da professionista raccontano di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo nelle più importanti competizioni sportive nazionali ed internazionali. Dal 1999 aveva lasciato la carriera da professionista ma non la bicicletta, partecipando vittoriosamente a numerose granfondo. Ha vinto la Nove Colli quattro volte.



Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per l'atleta nata a Faenza nel 1964. Molto conosciuta anche nel riminese dagli appassionati di ciclismo e non solo. Amici e sportivi si stringono alla famiglia nel ricordo di una grande ed indomabile atleta.