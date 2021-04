Rimini: la fiera internazionale del turismo si terrà in presenza dopo la pandemia

Attualità

| 14:29 - 19 Aprile 2021

TTG Fiera di Rimini.

Andranno in scena all'insegna della fiducia, con lo slogan 'Be Confident - Siate fiduciosi', le manifestazioni dedicate al turismo in programma alla Fiera di Rimini dal 13 al 15 ottobre prossimi quando si terranno, in presenza, la 58/a edizione di 'TTG Travel Experience, la 39/a edizione di 'Sun Beach&Outdoor Style' e il 70/o compleanno di Sia Hospitality Design.



Nelle giornate riminesi - organizzate da Italian Exhibition Gtroup, la società nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza - saranno attive 8 arene tematiche con oltre 200 eventi e più di 300 relatori.

Al centro di 'TTG Travel Experience', tra gli altri, appuntamenti come 'Book&Go', in cui sono gli scrittori di viaggio a ispirare agenti di viaggio e tour operator nella creazione del prodotto turistico; 'Beactive' che toccherà insieme al turismo attivo e sportivo gli aspetti slow e naturalistici dell'offerta turistica e 'Eatxperience' che mostrerà come l'Italia sia costellata di strutture ricettive con alta ristorazione, enoteche e cantine, musei del cibo, scuole di cucina, itinerari enogastronomici.



Quanto a 'Sia Hospitality Design', la kermesse porterà in scena ambienti e arredi per l'ospitalità alberghiera, con focus dedicati agli arredi per esterni e alla sicurezza e alla sanificazione degli ambienti e due mostre 'Rooms', dedicata alle camere d'albergo e 'Wellness' dedicata agli spazi per il relax e per il benessere individuale.

'Sun Beach&Outdoor Style', infine, indicherà i nuovi trend per la spiaggia e il campeggio.