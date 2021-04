‘Rigenerazione urbana e processi partecipativi a confronto’: incontro a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:11 - 19 Aprile 2021

Ex carceri Santarcangelo.

Martedì 20 aprile alle 17,30 è in programma l’incontro online sul tema della rigenerazione urbana, realizzato nell’ambito del processo partecipativo per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale delle ex carceri.



Nel corso dell’incontro, che sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Santarcangelo, interverranno l’architetto e urbanista Teresa Chiauzzi, il presidente e direttore dell’associazione Spazi Indecisi, Francesco Tortori, e il direttore della Fondazione Riusiamo l’Italia, Roberto Tognetti.



Moderato da Luca Zamagni (avvocato e presidente dell’Associazione Il Palloncino Rosso di Rimini), l’incontro “Rigenerazione urbana e processi partecipativi a confronto” sarà aperto dall’intervento di saluto dell’assessore alla Pianificazione urbanistica e al Patrimonio, Filippo Sacchetti e chiuso con le riflessioni conclusive della sindaca Alice Parma.



Prosegue dunque il percorso di cittadinanza attiva “Sprigionati… le ex carceri che vorresti!” basato sulla riappropriazione dello spazio urbano: i cittadini sono infatti stati chiamati in causa per raccontare le loro storie, personali e collettive, presenti e passate che hanno come sfondo la città di Santarcangelo. “Racconti Sprigionati” vuole infatti raccogliere fotografie, ricordi, aneddoti per contribuire alla realizzazione di un grande archivio della memoria collettiva santarcangiolese e al recupero della sua identità comunitaria. Racconti che una volta raccolti diventeranno podcast e in seguito, grazie anche alle immagini recuperate, daranno vita a una mostra.



Dopo le passeggiate guidate che coinvolgeranno gli studenti delle scuole superiori e gli eventi culturali organizzati con le realtà del territorio, sono in programma una serie di focus group e laboratori partecipativi volti a individuare cosa le ex carceri possono diventare per la città di Santarcangelo. Il processo partecipativo, quindi, porterà le associazioni e le istituzioni culturali ad individuare – insieme all’Amministrazione comunale – le direttrici d’azione che conducano al riutilizzo del fabbricato di via Pio Massani.