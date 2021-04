Basket giovanile, l'Under 15 d'Eccellenza Pall. Titano/ RBR al debutto a Riccione

Sport

Repubblica San Marino

| 14:08 - 19 Aprile 2021

Il coach Andrea Maghelli.

E' la settimana della partita, la prima partita. Pare strano, di un’altra era geologica, ma è vero, con il pallone da toccare con mano e coi ragazzi che finalmente potranno verificare cosa vuol dire competere con dei pari età in una partita di campionato. Dalla palla a due al fischio del 40’. Conta solo quello e le loro emozioni.

Il quadro lo facciamo qui. I ragazzi in questione sono i classe 2006 della Pallacanestro Titano / RBR, gli Under 15 di coach Maghelli che sabato andranno a Riccione (inizio ore 18) per giocarsi questa prima giornata della stagione d’Eccellenza. Abbiamo sentito il coach per tastare il polso della situazione, tra campo e protocolli.

Andrea Maghelli, che tipo di settimana è questa?

“Una settimana importante che ci porterà a una partita attesa, ma che affrontiamo anche con alcune positività e con le regole di tamponi e protocolli che abbiamo imparato a conoscere col passare del tempo. Peccato davvero per chi non potrà esserci sabato, perché sono ragazzi che hanno lavorato bene e meritavamo di debuttare con tutti gli altri. È chiaro che è una situazione particolare ma il campo manca e c’è una gran voglia di giocare, di vedere cosa succederà”

Cosa ti aspetti da questa stagione?

“Ogni partita andrà presa come un’esperienza. Un modo per crescere. I ragazzi, che sono giovanissimi, arrivano da un campionato fermato a metà, quello 2019/2020, e non hanno tutta l’esperienza di partita di cui magari possono disporre i colleghi più grandi. È per questo che ogni gara varrà tanto dal punto di vista della crescita. In queste gare dovranno prendere il massimo da ogni situazione di gioco”

Cosa chiederai a loro in campo?

“Cercheremo di metterci tanta intensità, ci proveremo. L’appuntamento è a sabato”

E sarà una giornata speciale…