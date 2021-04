Santarcangelo: lavori di manutenzione della torre faro sulla rotatoria via Emilia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:58 - 19 Aprile 2021

Lavori in corso a Santarcangelo.

Inizieranno il 21 aprile i lavori di manutenzione della torre-faro presente nella rotatoria sulla via Emilia-Strada di Gronda-via Tosi. L’intervento - che si protrarrà per qualche giorno - sarà in parte eseguito in orario notturno come prescritto da Anas, onde ridurre al minimo le interferenze sul traffico.

Più nel dettaglio, le operazioni di manutenzione con lo smontaggio dei corpi illuminanti e la messa a terra della torre prenderanno avvio dopo le ore 20 di mercoledì 21 aprile, mentre nei giorni successivi - dal 22 al 24 aprile - i lavori proseguiranno durante il giorno all’interno dell’aiuola della rotatoria. Infine, lunedì 26 a partire dalle ore 20 sono previste le operazioni di innalzamento della torre-faro, mentre il giorno successivo l’intervento di manutenzione si concluderà con il riposizionamento dei fari e con il collaudo finale.



Durante i lavori potrebbe verificarsi la necessità di modificare temporaneamente la viabilità per consentire il posizionamento dell’autogrù e dei mezzi dell’impresa chiamata ad eseguire i lavori.