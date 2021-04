Covid San Marino: zero contagi, un decesso

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:21 - 19 Aprile 2021

Una notizia buona ed una cattiva. Questo contiene il bollettino Covid diramato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino. Partiamo dalla prima: non si registrano nuovi positivi, mentre non ci sono guarigioni. Purtroppo il comunicato odierno fa registrare un decesso, una sammarinese di 92 anni: si tratta dell'88esima vittima al Covid sul Titano. I ricoverati in ospedale solo 20, di cui 5 nel reparto di Terapia intensiva, che ha quindi un grado di saturazione del 42%. 176 le persone seguite al domicilio. Sono 196 le persone attualmente positive in territorio.