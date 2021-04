VIDEO Incidente a Santa Giustina, schianto auto scooter. Uomo gravissimo in ospedale

Cronaca

Rimini

| 13:27 - 19 Aprile 2021

Schianto intorno alle 13 sulla Statale 16, a Santa Giustina, all'altezza di via Borghi. Coinvolti nell'incidente una Opel Corsa e uno scooter. Ad avere la peggio é stato il conducente del ciclomotore, un uomo, del quale al momento non sono state fornite le generalità. Per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato la parte anteriore della macchina (guidata da una donna) ed é stato sbalzato a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale per i rilievi. Dopo le prime cure sul posto, il centauro é stato trasportato all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Le sue condizioni sono molto gravi. Pesanti le ripercussioni sul traffico per permettere i soccorsi.