Nuoto campionati regionali, Garden Rimini subito protagonista a Riccione

Sport

Rimini

| 12:09 - 19 Aprile 2021

Giorgia Genghini.

Garden subito protagonista a Riccione dove si è svolta nel weekend la prima parte delle finali dei Campionati Regionali.

La Polisportiva riminese ha fatto scendere in acqua 11 atleti ottenendo tantissimi personali e record sociali oltre a 3 preziose medaglie.

Da menzionare le ottime prestazioni di Lorenzo Battazza che con il tempo di 2’14”39 ottiene la medaglia d’argento nella sua categoria e migliora sensibilmente il proprio personale. Ottima anche Giorgia Genghini con la doppia medaglia di bronzo nei 200 farfalla (2’29”82) e nei 100 dorso (1’06”88). Da segnalare inoltre i record sociali Assoluti per Sara Crociani nei 400 in 4'34"83 e 200 stile 2’13”10; Lorenzo Boga nei 50 dorso (record assoluto in 27”88) e Lorenzo Leonardi nei 400 stile (record ragazzi 14 in 4’36”00).

Nel prossimo weekend seconda e ultima giornata dei Campionati.