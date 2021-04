Novafeltria, ospita una clandestina in casa: denunciato 52enne

Cronaca

Novafeltria

| 10:58 - 19 Aprile 2021

Controlli dei Carabinieri.

Ospita una clandestina nel suo appartamento, denunciato 52enne dell'Alta Valmarecchia. I Carabinieri di Novafeltria, durante i controlli del weekend, hanno fermato e controllato una donna di nazionalità cinese 47enne che, alla vista dei militari, ha cercato di allontanarsi velocemente. Portata in caserma per l'identificazione, dal momento che non aveva documenti con sé, è risultata essere clandestina in Italia. I Carabinieri hanno anche appurato che la donna viveva in un appartamento assieme al 52enne. Entrambi sono stati denunciati. La donna per "ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato", il 52enne per "favoreggiamento alla permanenza illecita dello straniero".