Basket B, vince Faenza e va ko Cesena. Imola si rialza dopo sette ko di fila

| 08:47 - 19 Aprile 2021

Con la vittoria di Rimini Livorno allunga in vetta, ma sono i tanti recuperi a tenere banco nel girone A. Ben nove gare dovranno essere disputate nelle prossime settimane costringendo le squadre ad un vero e proprio tour de force. In questo week end si sono aggiunte Omegna – Cecina e Alessandria – Chiusi, rinviate per problemi legati al Covid delle formazioni toscane.

Il colpo della giornata è proprio quello di Livorno (Casella 26) che sbanca 79-78 Rimini (Crow 27) in un finale di gara incredibile, risolto da un tiro libero segnato da Marchini a 6” dalla fine.

Vittoria d’oro anche per la Rekico (Testa 19) in casa contro Piombino (Bianchi 15) per 85-68, risultato che le permette di mantenere l’imbattibilità nella seconda fase dopo quattro gare.

Niente da fare per Cesena (Dell’Agnello 22) che non riesce proprio a trovare continuità di risultati nelle ultime settimane. Al Carisport passa Firenze (Filippi, De Gregori e Poltroneri 13) vincendo 60-55 confermando di attraversare un ottimo momento di forma e di poter avere ambizioni in chiave play off.

Cade a testa alta San Miniato (Neri 24) ad Imola (Preti 19), presentatasi con soli otto giocatori a causa della quarantena dovuta al Covid terminata da pochi giorni. L’Andrea Costa vince 70-64, interrompendo la striscia di sette vittorie consecutive.

Si rilancia in zona play off, Empoli (Crespi 13) che sbanca 82-56 Oleggio (Romano 17) portandosi all’ottavo posto. Ritorna a sorridere Alba (Tarditi 14) superando al fotonish Ozzano (Bertocco 21) per 80-78.

Classifica Livorno 30; Chiusi****, San Miniato** 26; Rimini* e Faenza* 24; Omegna** 22; Cesena 18; Empoli, Imola e Firenze, 16; Oleggio**, Cecina** e Alba** 14; Piombino* e Ozzano 12; Alessandria* 2.

* gare da recuperare

Programma recuperi. Mercoledì 28 aprile: Cecina – Oleggio (4^ giornata); mercoledì 5 maggio: Omegna – Cecina (5^ giornata); domenica 9 maggio: Alba – Piombino (3^ giornata)

Da fissare: Chiusi – Alba (2^ giornata), Rimini – Chiusi (3^ giornata), Oleggio – San Miniato (3^ giornata), San Miniato – Omegna (4^ giornata), Chiusi – Faenza (4^ giornata) e e Alessandria – Chiusi (5^ giornata)

Prossimo turno. Mercoledì 21. Ore 18: Empoli – Omegna; ore 19: Chiusi – Cesena, Ozzano – Rimini; ore 20.30: Livorno – Rekico, Piombino – Alessandria, Firenze – Oleggio, Cecina – Imola, San Miniato – Alba.