Riccione: grande giornata di ciclismo giovanile. Oltre 700 atleti ai nastri di partenza

Sport

Riccione

| 08:38 - 19 Aprile 2021

L'arrivo della gara.

L’unione fa la forza. Tramite un pool di società si è riuscita ad organizzare una splendida kermesse di ciclismo a Riccione con la regia organizzativa del Velo Club Cattolica, Eurobike e il Bicifestival di Riccione. Oltre gli 700 atleti ai nastri di partenza con la presenza di oltre 60 società provenienti da ogni parte dello stivale. La mattinata si apre con le corse per Esordienti. Lo start dato da Viale Torino sul percorso cittadino di Riccione ha dato vita ad appassionanti sfide che si sono concluse con l’arrivo ai ranghi compatti per i ragazzi della categoria Esordienti.



1° anno: 1°Nicolò Tomassini (Gualdo Tadino), conclude i 22,8 in 43’ alla media dei 31,8 km/h; 2°Edoardo Tesei (Alma Juventus Fano), 3°Tommaso Cattini (Cavriago)



2° anno: 1°Stefano Ganini (Madignanese), 2°Giacomo Serangeli (Team Specialize), 3°Giacomo Sgherri (Alma Juventus Fano).



Spazio alla categoria Allievi con il 2° Memorial Cristina Pesaresi, oltre 194 partenti schierati e subito scatti e controscatti nelle prime posizioni del gruppo con diversi tentativi ad animare i 50 chilometri di gara con tutti gli attacchi rintuzzati dai romagnoli della Cotignolese nelle prime posizioni a tenere la situazione sotto controllo. Lo sprint finale va a premiare il portacolori riminese della Fiumicinese Mattia Maioli, che sul filo di lana, supera al photofinish il ravennate Pietro Dapporto (Cotignolese). 1°Mattia Maioli (Pol.Fiumicinese) conclude i 49,4 in 1h 10’ alla media dei 41,7 km/h; 2°Pietro Dapporto (S.C. Cotignolese),3°Kevin Lanzarotto (Mincio-Chiese).



Al pomeriggio spazio alle quote rosa del pedale: Esordienti che partono con andatura regolare fino all’ultimo giro con la toscana Saranini che con un’azione da finisseur anticipa il gruppo. 1°anno: Sara Spinelli (Ciclistica S.Miniato) conclude i 22,8 km in 42’ alla media dei 32,5 km/h, 2°Maria Acuti (Valcar-Travel), 3° Nicoletta Berni (Zhriraf) 2° anno: Linda Sanarini (S.C.Vò), 2° Misia Belotti (Valcar), 3°Maddalena Simeoni (Zhriraf). Nell’ultima prova di giornata riservata alle Donne Allieve, dopo i primi 9 giri ad andatura regolare, escono in 5 dal gruppo che prendono 35” di margine sul grosso del plotone. Ai -4 dal termine è la cremonese Federica Venturelli (Cicli Fiorin) che con una cavalcata trionfale stacca tutte le sue più dirette avversarie e arriva a braccia alzate. Donne Allieve: 1°Federica Venturelli (Cicli Fiorin) conclude i 50 km in 1h 15’ alla media dei 38,5 km/h; 2°Anita Baima (Cicli Fiorin), 3° Beatrice Bertolini (Team Valcar).