Mucca "ribelle" lo colpisce con una testata: allevatore finisce al Bufalini

Cronaca

Sant' Agata Feltria

| 07:43 - 19 Aprile 2021

I Carabinieri di Novafeltria nella stalla dell'allevatore ferito.



Domenica mattina i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria sono intervenuti in località Rocca Pratiffi di Sant’Agata Feltria, dove un allevatore 61enne è rimasto ferito all’interno della stalla della sua azienda agricola. L’allevatore era intento a dare da mangiare ad un vitellino in fase di svezzamento quanto improvvisamente è stato colpito da una mucca di razza Chianina. La mucca, probabilmente per un istinto di protezione materna, lo ha colpito con una testata facendolo cadere a terra e successivamente lo ha travolto. Seppur malconcio per i traumi riportati al torace ed alla testa, l’uomo è riuscito a rialzarsi ed allontanarsi dal box dove erano custoditi gli animali. I suoi familiari allertavano i soccorsi e sul posto si recavano i Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Feltria ed i sanitari del 118 che prestavano le prime cure e provvedendo a trasferirlo in eliambulanza all’Ospedale Civile “Bufalini” di Cesena dove è stato ricoverato per gli accertamenti del caso. Le condizioni dell’allevatore sono buone e se l’è cavata con una costola rotta ed una ferita alla testa.