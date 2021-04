Basket C Silver, Angels corsari sul parquet del Granarolo: 47-56

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 01:08 - 19 Aprile 2021

Importante vittoria per gli Angels sul campo del Granarolo per 47-56 nonostnatwe l’assenza dell’ala Niccolò Buzzone (infortunio alla caviglia). In avvio coach Ceccarelli schiera Frigoli, Scarponi, Chiari, Fusco, Gamberini. Polveri bagnate in avvio per entrambe le formazioni con molti falli e poche conclusioni in azione di gioco. Gli Angels si sbloccano in attacco con le incursioni del Play Frigoli e il post basso di Fusco, portando nei primi 5’ di gioco il risultato sul 3-10. Granarolo risponde prontamente con Tolomelli e Nanni, i gialloblù faticano a trovare il canestro dalla lunga distanza è così termina il primo periodo 14-17.

Nel secondo periodo, Coach Ceccarelli è costretto ad avere Scarponi e Chiari in panchina per falli, Bertacchini per Granarolo segna due bei arresti e tiro, i Dulca Angels rispondono con Capitan Gamberini e un prezioso Ettore Semprini, mantenendo comunque il comando sul match per 26-32.

Alla ripresa delle ostilità partono forte gli Angels con due bombe di Luca Pesaresi che insieme a Fusco e Polverelli permettono di toccare il massimo vantaggio (28-42 al 25’). Granarolo si dimostra però squadra ostica e compatta, ricuce piano piano con il solito Bertacchini le distanze. In cinque minuti, Granarolo restituisce il parziale di 8-0 e chiude il terzo periodo sul 36-45.

Nell’ultimo periodo si sente la tensione per l’esito incerto della gara, gli Angels faticano a trovare il fondo della retina causa percentuali scarse da tre punti mentre i locali continuano a trovare buone conclusioni con Paoloni e Baccilieri riavvicinandosi 41-46 al 35’. In quel momento sale in cattedra Giacomo Frigoli prendendo in mano il gioco in attacco e portando a casa tanti tiri liberi preziosi, sfruttando l’eccessiva aggressività dei locali (8/9 nei tiri liberi nel 4ºquarto). Granarolo sbaglia qualche conclusione grazie alla forte difesa Angels e sul finale coach Ceccarelli riesce a tenere un discreto vantaggio che dopo l’ennesima routine dei tiri liberi viene sancito sul 47-56.

La prossima partita per la Dulca Santarcangelo sarà venerdì 23 aprile alle ore 21.15 sul campo della BSL San Lazzaro.

Il tabellino

Granarolo: Salicini 4, Salvardi, Zani 6, Poggi, Paoloni, Baccilieri 3, Nanni 7, Tolomelli 7, Bertacchini 12, Guerra, Paoloni 6, Brotza 2. All. Millina Ass. Ansaloni

Santarcangelo: Vandi 4, Frigoli 15, Gamberini 12, Pesaresi 7, Fusco 9, Scarponi, Polverelli 4, Chiari, Mazza, Semprini 5 All. Ceccarelli Ass. Bronzetti

PARZIALI: 14-17; 26-32; 36-45; 47-56