Basket B, al Flaminio nel testa a testa finale passa la leader Livorno 78-79

Sport

Rimini

| 21:03 - 18 Aprile 2021

Sconfitta casalinga per RivieraBanca per mano dell capolista Livorno alla decima vittoria di fila. Il match si è deciso nel finale punto a punto. Rivali segna due tiri liberi (75-76 a 16″ dalla fine). Due liberi anche per Casella che non sbaglia. Non fallisce nemmeno Rivali che ha tre tiri a disposizione: 78-78 a 10″ alla sirena. Ancora Marchini in lunetta: 78-79. Simoncelli sbaglia la bomba della vittoria sul fronte opposto e il match si chiude col successo di Livorno: 78-79.

RivieraBanca Rimini – Opus Libertas Livorno 1947 78-79

RivieraBanca Basket Rimini: Crow 27 (3/4, 6/7), Rinaldi 11 (2/9, 1/2), Rivali 9 (2/5, 0/1), Moffa 8 (2/4, 0/3), Ambrosin 8 (4/6, 0/0), Mladenov 6 (2/5, 0/1), Fumagalli 4 (2/6, 0/1), Simoncelli 3 (0/2, 1/8), Broglia 2 (1/3, 0/0), Riva 0 (0/0, 0/0), Bedetti 0 (0/0, 0/0), Dario Rossi 0 (0/0, 0/0), Rossi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 22 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Tommaso Rinaldi 6) – Assist: 9 (Eugenio Rivali 3)

Opus Libertas Livorno 1947: Casella 26 (10/12, 0/4), Marchini 19 (5/5, 2/4), Ammannato 17 (4/6, 1/4), Ricci 10 (3/4, 0/3), Salvadori 5 (1/2, 1/2), Onojaife 2 (1/2, 0/0), Forti 0 (0/1, 0/5), Toniato 0 (0/1, 0/1), Mancini 0 (0/0, 0/0), Geromin 0 (0/0, 0/0), Del monte 0 (0/0, 0/0), Bonaccorsi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 23 – Rimbalzi: 33 3 + 30 (Marco Ammannato 15) – Assist: 9 (Davide Marchini 3)

PARZIALI: 26-14, 13-15, 18-23, 21-27