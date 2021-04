Calcio RSM, La Fiorita piega il Tre Fiori che esce dalle prime quattro

Sport

Repubblica San Marino

| 19:46 - 18 Aprile 2021

Esulta Mirco Papini, il tecnico della Libertas.

Campionato: la capolista è spietata, Tre Fiori battuto e fuori dalle prime quattro

L’incrocio tutto gialloblù tra di Montecchio consegna un'altra sentenza a 90’ dal termine della stagione regolare: il Tre Fiori non potrà rientrare nelle prime quattro posizioni. Di conseguenza, la banda di Matteo Cecchetti dovrà conquistarsi i play-off passando dal Turno Preliminare. Ai piani altissimi del Girone Unico resta dunque solo da stabilire l’ordine di arrivo delle tre alle spalle de La Fiorita - Libertas, Tre Penne e Folgore – da oggi anch’esse sicure dell’accesso diretto ai play-off. La capolista si conferma ancora una volta schiacciasassi inesorabile; contro il Tre Fiori gli uomini di Berardi mettono a segno il dodicesimo successo su tredici, stavolta frutto un sol gol, quello che Tommaso Guidi sigla nel cuore della ripresa.

In una domenica di campionato decisamente meno prolifica del sabato, anche la Libertas si fa bastare un solo gol per liquidare la Virtus e issarsi nuovamente in seconda posizione, rispondendo così alle vittorie di Tre Penne e Folgore, che avevano momentaneamente superato i granata grazie ai successi maturati negli anticipi. Il gol in apertura di Bernacci (ora a 8 in classifica cannonieri, come Pacchioni del Fiorentino) è letale ai neroverdi di Acquaviva, alla seconda sconfitta per 1-0 ma comunque tranquilli con i loro 17 punti ed un Turno Preliminare da tempo già in tasca. L’unico pareggio della domenica matura nell’incrocio fra San Giovanni e Faetano. I rossoneri di Borgo Maggiore, già qualificati al Turno Preliminare, si congedano dalla stagione regolare con un risultato utile frutto della sfortunata autorete di Mezgour nei minuti finali di un incontro che il Faetano – già estromesso dalla post season – stava conducendo per 1-0 per effetto del gol che Fall aveva messo a segno ad inizio ripresa.

LA CLASSIFICA

La Fiorita 36; Libertas 28; Tre Penne 27; Folgore 26; Tre Fiori 23; Pennarossa 21, San Giovanni 19; Virtus 17, Juvenes Dogana 16; Murata, Fiorentino 15; Domagnano 11; Faetano 7; Cosmos 4.

I tabellini

Faetano - San Giovanni 1-1

FAETANO

Guidi; Della Valle, Medici, Fall, Musabelliu, Bonavitacola, Giacobbi, Klyvchuk (dal 46’ Neri), Mezgour, Barbuio (dal 70’ Cavalli), Zaghini (dall’80’ Grilli)

A disposizione: Del Prete, Barretta, Moroni, Muggeo

Allenatore: Alessandro Fabbri

SAN GIOVANNI

Manazaroli (dal 28’ Arena); Urbinati (dal 28’ Cecchetti), Olivieri, Senja, G. Conti (dal 61’ De Biagi), Berardi, Magnani (dal 70’ Gobbi), Enchisi, Tamagnini, Ndiaye, Fancellu (dal 61’ Fortunato)

A disposizione: N. Conti, Grieco

Allenatore: Massimo Dolcini (sostituisce lo squalificato Paolo Baffoni)

Arbitro: Raffaele Delvecchio

Assistenti: Francesco Mineo, Laurentiu Ilie

Quarto ufficiale: Elison Luci

Marcatori: 49’ Fall, 86’ aut. Mezgour

Ammoniti: Enchisi, De Biagi, Medici, Mezgour

Libertas – Virtus 1-0

LIBERTAS

Gentilini; Sartori, Ballarini, Narducci, Pesaresi, Sopranzi, E. Golinucci, Berretti (dal 40’ Mirzoyan), Bernacci, Grassi, Morelli (dal 56’ Salomone)

A disposizione: Zavoli, Aruci, Obeng, Righini, Stacchini

Allenatore: Mirco Papini

VIRTUS

Paolini; Massari, Giacomoni, Maini (dal 79’ Marigliano), Rigoni (dal 58’ Battistini), Alijahej (dal 79’ Brigliadori), Baiardi, A. Golinucci (dal 21’ Ciacci), Santucci, Innocenti, Angeli

A disposizione: Stimac, Limouni, Liverani

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Andrea Piccoli

Assistenti: Mattia Sapigni, Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Luca Zani

Marcatori: 3’ Bernacci

Ammoniti: Morelli, Ballarini, Alijahej, Sopranzi, Santuci

La Fiorita - Tre Fiori 1 - 0

LA FIORITA

Vivan; Zafferani (dal 46’ Gasperoni), Di Maio, Santi (dal 46’ Brighi), Grandoni, Loiodice, Errico, Guidi (dal 72’ Amati), Peluso (dal 60’ Pancotti), Castellazzi (dal 46’ Pieri), Rinaldi

A disposizione: Venturini, Mularoni

Allenatore: Nicola Berardi

TRE FIORI

De Angelis; D. Simoncini, Rea, Gargiulo (dal 56’ Vandi), D’Addario (dall’80’ Della Valle), Lunardini, Santoni, Kalissa (dal 90’ Dolcini), Domini (dall’80’ Pracucci), Sartori, Bordon

A disposizione: A. Simoncini, Tedorani, Angelini

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Andrea Depaoli, Ernesto Cristiano

Quarto ufficiale: Mattia Andruccioli

Marcatori: 56’ Guidi

Ammoniti: Zafferani, Gargiulo, Amati, Lanardini, Santoni