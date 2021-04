Calcio D, tonfo Marignanese Cattolica al Calbi: 2-3 per il Real Forte Querceta

Sport

Cattolica

| 19:17 - 18 Aprile 2021

Emilio Benito Docente in azione.

Grave sconfitta interna della Marignanese Cattolica per mano del Real Forte Querceta che si è dimostrata sqiadra di carattere e determinata con un bomber – Di Paola – in grande spolvero. La squadra di Vullo ha pagato da un lato due incertezze in fase difensiva su due dei gol della squadra toscana – il primo e il terzo – e dall’altro una certa imprecisione in attacco dove ha sprecato buone. Ora la Marignanese Cattolica è al quintultimo posto ma le avversarie alle spalle hanno tutte da una a quattro partite da recuperare.



Il tabellino

Marignanese-Real Forte Querceta 2-3

MARIGNANESE: Faccioli, Manuzzi (37’ st. Lago), Nodari, Rizzitelli, Zanni, Camara, Merlonghi (24’ st. Pierantozzi), Magrini (9’ st. Gioia), Garavini, Moricoli (23’ st. Signori), Docente (20’ st. Goh). A disp.: Mariani, Di Martino, Battilana, Palumbo. All.: Vullo.

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Amico (4’ st. Biagini), Bellandi (43’ st. Aquilante), Del Dotto, Contipelli, Baracchini (1’ st. Baracchini), Mariani F. (14’ st. Guidi), Di Paola, Doveri, Pegollo (36’ pt. Pegollo). A disp.: Balestri, Bonati, Rossi, Fortunati, Biagini. All.: Amoroso

ARBITRO: Lipizer di Verona

RETI: 14’ Merlonghi, 25’ Baracchini, 32’ Di Paola, 42' Docente, 76' Di Paola

NOTE: ammoniti: Adornato, Pegollo, Biagini,