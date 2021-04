Verso le prime riaperture, si lavora al pass: "Per il coprifuoco è presto"

Attualità

Nazionale

| 18:19 - 18 Aprile 2021

Il centro storico di Rimini.

Corsa verso le prime riaperture, intanto si lavora al pass pergli spostamenti. Per ottenerlo tre possibilità, spiega il sottosegretario Sileri: vaccinazione, tampone nelle ultime 48 ore o aver avuto il covid nei sei mesi precedenti. Sarà il Consiglio dei ministri tra martedì e mercoledì prossimo a varare un decreto con le nuove regole ed il ritorno delle zone gialle. Sileri aggiunge che i numeri non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni ed è presto per togliere il coprifuoco, bisogna portare l'Rt di molto sotto 0,8. Le restrizioni per il Covid spingono le vendite online e affossano quelle di negozi e supermercati. Secondo la Confesercenti sono circa 70mila le attività commerciali che potrebbero cessare definitivamente.