Calcio D, la Sammaurese torna a sorridere: 2-3 a Corticella

| 17:39 - 18 Aprile 2021

Francesco Manuzzi (Foto Penzo).

La Sammaurese ritorna a sorridere passando a Corticella 2-3. Primi minuti senza grosse emozioni con i giallorossi proiettati in avanti grazie alle incursioni di Jassey, Scarponi, Bonandi e Manuzzi e agli innumerevoli corner. La più ghiotta occasione capita al 25' al macino di Pasquini, ma la palla esce di un soffio. Dall'altra parte i locali ci provano soprattutto di rimessa e, in particolare, con una botta di Giannini da sinistra, però la squadra di Protti non corre grossi pericoli.

Dopo questa fase di studio la Sammaurese affonda il colpo. Il punteggio si sblocca infatti al 30', quando Jassey si invola in velocità e pesca in area Manuzzi, che non sbaglia e fredda il portiere locale. La Sammaurese insiste, vuole chiuderla subito e Jassey sfiora il raddoppio poco dopo trovando l'esterno della rete.

Si arriva al riposo con il vantaggio ospite, tuttavia a inizio ripresa una carambola su punizione favorisce Cosner, che al 48' insacca il pareggio bolognese. I nostri non ci stanno e Pasquini decide di sfoderare un favoloso jolly, inventandosi un goal sensazionale dai 20 metri, assolutamente imparabile. È lo sprint che ci voleva, la Sammaurese accelera e decide di chiuderla, cogliendo il tris grazie a Bonandi, che di destro infila l'ennesima perla della sua carriera.

Nel finale il Corticella accorcia con il colpo di testa di Fort, però la Sammaurese, vicina al poker con Manuzzi e Pasquini, non soffre e, al triplice fischio, può festeggiare un prezioso successo.

Il tabellino

CORTICELLA-SAMMAURESE 2-3

CORTICELLA: Costantino, Busi, Marchesi, Fort, Cosner (69' Guidi), Tonelli (19' Nanetti (79' Bouabre), Salvaterra, Albonetti (68' Ghini), Girotti, Cortesi, Giannini (74' Grazdahni). A disp: Minarelli, Pescatore, Parlanti, Benincasa. All. Benuzzi

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Nicoli (54' Patrignani), Vesi, Chiwisa (72' Migani), Cianci, Pasquini, Scarponi, Manuzzi, Bonandi, Jassey. A disp: Ramenghi, Palmese, Rrasa, Lombardi, Camara, Della Vedova, Sabba. All Protti

Reti: 30' Manuzzi, 48' Cosner, 68' Pasquini, 71' Bonandi, 86' Fort

Note: Ammoniti: Albonetti, Pasquini, Cianci, Nanetti.