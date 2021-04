Rimini Calcio, beffa al 95': la capolista Fiorenzuola passa 3-2

Sport

Rimini

| 17:31 - 18 Aprile 2021

Scotti, il migliore del Rimini nella gara del Pavesi.

Al Pavesi di Fiorenzuola D'Arda va in scena una partita pazzesca, che termina con la vittoria dei padroni di casa grazie a un gol all'ultimo istante del subentrato Arrondini. Finisce 3-2 ed è beffa per il Rimini, che aveva acciuffato il 2-2 al 90' con Ambrosini, ancora una volta giustiziere del Fiorenzuola, subentrando dalla panchina. I rimpianti sono numerosi, anche un rigore sbagliato da Casolla (dopo quello di Vuthaj nell'altro big match con l'Aglianese), ma rimane, questa partita, uno spot di eccellenza per il campionato di Serie D. Dei novantacinque minuti del Pavesi si ricorderà anche la prestazione eccezionale dei due portieri Battaiola e Scotti, nonostante i due gol subiti.



GARA SUBITO NEL VIVO La prima occasione è per il Rimini, con un colpo di testa di Pupeschi che impagna Battaiola, ma all'8' passa il Fiorenzuola, grazie a una conclusione di Bruschi servito da Oneto. Un minuto dopo Scotti salva la porta di piede, sul tiro ravvicinato di Oneto. Il Fiorenzuola, schierato con il consueto 4-3-3, mette in mostra il suo potenziale d'attacco, ma il Rimini, che soffre in difesa, si giova della verve di Arlotti sulla sinistra. L'esterno sfiora il palo al 25', un minuto prima del rigore fischiato per un fallo ingenuo di Potop su Vuthaj. Dal dischetto va Casolla, tiro angolato alla sinistra del portiere Battaiola che si distende e devia in calcio d'angolo. Al 35' è invece Scotti a salire al proscenio, deviando il tiro a giro di Bruschi. Sale il ritmo della partita, al 41' Battaiola vola a mani aperte per deviare un fendente dello scatenato Arlotti, un minuto dopo Ferri si immola per alzare sopra la traversa il tiro ravvicinato di Vuthaj. Al 42' è invece Scotti superlativo sul colpo di testa ravvicinato di Bruschi.



LA RIPRESA Dopo l'ennesimo intervento di Scotti, che respinge a mani aperte un destro di Tognoni, arriva il pari del Rimini: è il 57', Ricciardi pennella dalla bandierina e Pupeschi di testa batte Battaiola. E' il momento migliore del Rimini, che mette sotto pressione l'avversario, costretto affanosamente a difendersi. Al 66' però un dormita della difesa ospite è un invito a nozze per il miglior attacco del campionato: la mezzala Perseu si gira in area e infila Scotti. Il gol è una doccia fredda per il Rimini, che preme, senza però creare grossi pericoli alla porta avversaria, mentre l'ennesimo tiro pericoloso da fuori area del Fiorenzuola, a firma Bruschi, costringe Scotti a deviare sulla traversa. Mastronicola gioca il tutto per tutto, schierando davanti Casolla, Vuthaj, Ambrosini e Diop. Un azzardo che sembra pagare: all'89' Ambrosini calcia al volo dalla distanza e trova il gol, complice una deviazione di un difensore rosso-nero. Il gol galvanizza il Rimini, che sembra avere più sprint per cercare una clamorosa vittoria. Ma allo scadere una punizione del Fiorenzuola trova la difesa impreparata: il neo entrato Arrondini, solo davanti a Scotti, non sbaglia e regala ai suoi tre punti fondamentali. Il Fiorenzuola e l'Aglianese, vittoriosa con il Progresso, continuano la marcia in vetta alla classifica con 58 punti, il Rimini è quinto con 39 punti, a -19 dalla vetta, ma con tre partite da recuperare. Correggese fuori casa, Lentigione in casa, Seravezza in trasferta, con il Lentigione terzo a 53 punti e un'unica gara da recuperare, con i biancorossi. La quarta in classifica, la Pro Livorno, ha 40 punti e nessun recupero da disputare; la sesta, il Real Forte Querceta, ha 38 punti e tre recuperi, due gare casalinghe con Bagnolese e Correggese, trasferta sul campo del Mezzolara. Il Rimini dunque lancia l'assalto al terzo posto, ma dovrà registare i meccanismi difensivi: troppe pezze ha dovuto mettere Scotti, nelle ultime partite.



Fiorenzuola - Rimini 3-2



FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola - Olivera, Potop, Ferri, Crotti (13' Cavalli) - Perseu, Zaccariello, Stronati - Tognoni (79' Michelotto), Oneto (73 Arrondini), Bruschi (86' Carrara).

In panchina: Ghidetti, Facchini, Hathaway, Colantonio, Saia.

All. Tabbiani

RIMINI (3-5-2): Scotti - Nanni (79' Ambrosini), Pupeschi, Canalicchio - Pecci (69' Lugnan), Simoncelli (71' Nigretti), Ricciardi (89' Diop), Sambou, Arlotti (66' Viti) - Vuthaj, Casolla.

In panchina: Adorni, Manfroni, Mengucci, Pari.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Iacobellis di Pisa

RETI: 8' Bruschi (F), 57' Pupeschi (R), 66' Perseu (F), 89' Ambrosini (R), 94' Arrondini (F).

AMMONITI: Potop, Perseu, Canalicchio, Bruschi.

ESPULSI: 27' Casolla (R) sbaglia un rigore.

NOTE: recupero 3'pt, 5'st