Calcio D, Marignanese Cattolica ko in casa col Real Forte Querceta 2-3. La classifica

Di Paola del Real Forte Querceta, due gol alla Marignanese Cattolica (foto da Facebook).

Aglianese e Fiorenzuola allungano al vertice sul Lentigione, fermato sul pareggio dalla bagnollese. In coda grave sconfuitta interrna della Marignanese Cattolica. Per il Prato altra brutta prova: solo 2-2 in casa col Sasso Marconi, il Real Forte Querceta vince a Cattolica. In coda il GhiviBorgo espugna Forlì, mentre il Seravezza impatta con la Correggese.

RISULTATI



Aglianese-Progresso 4-2 (5' Ballardini, 10' Bagatti, 28' Kouko, 30' Mele, 77' Righetti, 82' Bellazzini)

Bagnolese-Lentigione 0-0

Corticella-Sammaurese 2-3 (29' Manuzzi, 49' Cosner, 71' Pasquini, 74' Bonandi, 87' Busi)

Fiorenzuola-Rimini 2-2 (8' Bruschi, 59' Pupeschi, 67' Perseu, 90' Ambrosini)

Forli'-Ghivizzano B. 2-3 (14' Cargiolli, 27' rig. Felleca, 63' Cargiolli, 72' Pera, 91' Pera)

Marignanese-Real Forte Querceta 2-3 (14' Merlonghi, 25' Baracchini, 32' Di Paola, 42' Docente, 76' Di Paola)

Prato-Sasso Marconi Zola 2-2 (2' Baietti, 6' Sciannamè, 50' Monti, 85' Tomi)

Pro Livorno Sorgenti-Mezzolara 0-1 (33' Sala)

Seravezza P.-Correggese 0-0



CLASSIFICA

Fiorenzuola, Aglianese 58; *Lentigione 53; Pro Livorno 40; ***Rimini 39; ***Real Forte Querceta 38; *Prato 37; Sammaurese, *Forlì 36; *Progresso 34; *****Correggese 31; *Seravezza, ****Mezzolara 28; Marignanese 27; ****Bagnolese 23, **Ghivizzano 25; *Sasso Marconi 21; Corticella 14.

* Partita da recuperare