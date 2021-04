Coronavirus Rimini: 74 nuovi casi, -1 terapie intensive e nessun decesso

Attualità

Rimini

| 15:59 - 18 Aprile 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 18 aprile 2021.



A Rimini comunicati 74 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 6,7% dei contagi regionali, di cui 36 sintomatici (48,6%) e 38 asintomatici (51,2%). Calano a 22 (-1) le persone ricoverate in terapia intensiva, nessun decesso comunicato per il nostro territorio. In questa settimana, dal 12 al 18 aprile,



I contagi settimanali finora sono stati 663, in lieve calo, media di 95 contagi al giorno (la scorsa settimana la media era 98).



In Emilia-Romagna si sono registrati 1.104 nuovi casi su un totale di 18.372 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6%. Ventuno i decessi, mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 63.885 (200 in più rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 61.362 (+ 265), il 96% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 297 (-2 rispetto a ieri), 2.226 quelli negli altri reparti Covid (-63).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 22.462 a Piacenza (+53 rispetto a ieri, di cui 29 sintomatici), 25.175 a Parma (+84, di cui 44 sintomatici), 43.145 a Reggio Emilia (+179, di cui 85 sintomatici), 61.175 a Modena (+185, di cui 127 sintomatici), 76.876 a Bologna (+179, di cui 129 sintomatici), 12.075 casi a Imola (+9, di cui 5 sintomatici), 22.019 a Ferrara (+83 di cui 22 sintomatici), 28.282 a Ravenna (+120, di cui 75 sintomatici), 15.308 a Forlì (+75, di cui 61 sintomatici), 17.916 a Cesena (+63, di cui 50 sintomatici) e 33.896 a Rimini (+74, di cui 36 sintomati