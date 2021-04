Sport

Rimini

| 14:38 - 18 Aprile 2021

A Portimao in Moto3 podio per il saludecese Andrea Migno partito dalla pole position e che a quattro giri dalal fine si era issasto ala comando della gara. Alla fine ha vinto la gara Acosta, che concede il bis dopo la vittoria nella notte di Doha, davanti a Foggia. Il riminese (Honda Snipers) ha chiuso a 584 millesimi dallo spagnolo e sta sempre più crescendo a livello di feeling con la sua moto. Sesto il cattolichino Niccolò Antonelli in rimonta.